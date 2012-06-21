Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Мистецька акція «Луганщину єднає слово Кобзаря» розпочалася одночасно у 72 населених пунктах області – діти та дорослі читали уривок із поеми Тараса Шевченка «Сон». Зафіксувати подію доручили голові громадської спілки «Луганська асоціація організації осіб з інвалідністю» Миколі Надулічному.
«За попередніми підрахунками у встановлені рекорду взяли участь 11 529 учасників. Тому, рекорд України встановлено!» – повідомив Микола Надулічний.
Тож Луганщина увійшла в історію українських рекордів, читаючи вірш Великого Кобзаря.