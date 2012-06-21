Перше робоче місце знайшла за допомогою обласної служби зайнятості випускниця Донецького національного університету. У листопаді 2017-го вона звернулась до Лисичанського міського центру зайнятості у пошуках роботи, але бажану вакансію знайшла аж цього року. Тепер працює архіваріусом в ПАТ «Державний ощадний банк України». Після чотирьох років безрезультатних пошуків офіційної роботи за допомогою обласної служби зайнятості вдалося офіційно працевлаштуватися кур’єром на підприємство «ТОВ Сєвєродонецький А-Пласт» чоловікові з ІІІ групою інвалідності.
«Служба зайнятості Луганської області має напрацьовану базу таких громадян, які звернулись у пошуках роботи, тож знає чимало успішних прикладів працевлаштування та соціальної адаптації людей з інвалідністю», — зазначив директор обласного центру зайнятості Сергій Болотський.
За його словами, протягом першого півріччя 2018-го до служби звернулися 463 особи з інвалідністю, з них 172 було працевлаштовано. Серед таких працівників чимало висококваліфікованих юристів, економістів, інженерів, ІТ-спеціалістів. Для максимального закріплення особи з інвалідністю на робочому місці служба зайнятості здійснює індивідуальний супровід протягом року.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»