Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Цими днями радісне новосілля відбулося в селищі Валуйське Станично-Луганського району, щона Луганщині. Тут відкрито амбулаторію, будівлю якої відремонтовано та обладнано медичним приладдям за кошти Угорщини.
На відкритті цього закладу зазначалося, що його персонал надавати мене обхідну допомогу і місцевим, і переселенцям із тимчасово окупованих територій.
Під час урочистої церемонії голова райдержадміністрації Станично-Луганського району Юрій Золкін подякував угорському народові за щедру допомогу та підтримку, яка «перетворюється в дуже необхідні на лінії фронту соціальні проєкти».
Того ж дня Посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто зустрівся з головою Луганської облдерждміністрації Сергієм Гайдаєм. Дякуючи за допомогу з боку уряду Угорщини, спрямовану на поліпшення ситуації на Луганщині, він наголосив: «Сподіваємося на плідну співпрацю й надалі та відкриті до будь-яких пропозицій. Зроблю все належне, якщо в реалізації подальших проєктів партнерам буде необхідна підтримка на обласному рівні».
Посол Угорщини у відповідь зазначив, що його країна й надалі надаватиме луганцям посильну допомогу. «Реалізуючи такі проєкти, ми сподіваємось на розвиток цієї території», – наголосив Іштван Ійдярто.