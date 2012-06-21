З 28 березня в’їзд на територію Донецької та Луганської областей заборонений через небезпеку поширення коронавірусу. За інформацією Операції Об'єднаних Сил, дозвіл на виїзд та в’їзд до району проведення ООС надається громадянам та транспортним засобам, які здійснюють логістичне забезпечення життєдіяльності регіону.
До того ж 29 березня у Луганській області встановили намети для сортування можливих хворих на коронавірус. Такі тимчасові пункти прийому і сортування хворих облаштовані на території лікарень, що визначені як медичні заклади першої хвилі для госпіталізації пацієнтів з коронавірусною інфекцією.
За інформацією ДУ «Луганський обласний лабораторний центр МОЗ України», станом на 29 березня в області підтверджено два випадки захворювання на COVID-19. Першим став бізнесмен та політик, який спілкувався із людиною, котра повернулася з-за кордону. Другим - житель Луганщини, який мешкає на тимчасово окупованій території та прибув на підконтрольну Україні територію з Польщі. Усі контактні осіб виявлені та знаходяться в самоізоляції. За ними встановлено контроль із медико-санітарним наглядом.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»