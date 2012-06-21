Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Зростання загрози розповсюдження гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь з настанням теплої пори року, профілактику захворювань сезонного характеру та санітарно-епідеміологічну ситуацію в області обговорили у Луганській ОДА.
«Сьогодні на території області функціонують сім дитячих закладів оздоровлення, де державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснює Держпродспоживслужба, та які були відкриті згідно встановлених санітарно-епідеміологічних норм. Під час моніторингових візитів, обстеження закладів оздоровлення фахівцями Головного управління служби, порушень санітарних норм та правил не встановлено. Усе відповідає законодавчим нормам», – доповів заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській області Володимир Єсипов.
Він висловив упевненість, що друга та третя зміни в оздоровчих дитячих центрах пройдуть у нормальному режимі, без форсмажорних ситуацій.