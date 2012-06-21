На останній нараді в ОДА розглядали актуальні проблеми області. Слухали інформацію про перебіг розслідування кримінальних проваджень, відкритих за фактом незаконного вирубування лісу та незаконного видобутку вугілля на території області. «Урядовий кур’єр» повідомляв про це у №139 за 27 липня цього року. Ішлося й про ситуацію, пов’язану з проїздом осіб та переміщенням товарів на відрізку залізниці й автотраси Т-1307, які проходять територією Російської Федерації. Залізнична колія 10 разів перетинає державний кордон України, але відрізок юридично належить РФ. Прикордонники нині забезпечують облаштування дороги Т-1307 та її об’їзд.
Голова Луганської ОДА Юрій Гарбуз зауважив, що з цього приводу було проінформовано Президента Петра Порошенка та Секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександра Турчинова. Питання безпеки державного кордону України на Луганщині буде порушено на державному рівні.
Щодо розслідування фактів незаконного видобутку вугілля на території області відкрито чотири провадження. За словами заступника прокурора Луганської області Олексія Смирнова, тривають слідчі дії. Фактичний незаконний видобуток вугілля зупинено, а техніку заарештовано.
Начальник департаменту захисту економіки Олексій Камишанський доповів про розслідування кримінальних проваджень, відкритих за фактом незаконного вирубування лісу: протягом року було порушено 63 кримінальних провадження та притягнуто до відповідальності трьох осіб.
У нараді взяли участь керівники основних силових відомств області. Їм було представлено новопризначених заступника голови ОДА Геннадія Іваненка та командира спецпідрозділу «Фантом» ГУ ДФСУ в Луганській області Віталія Короткого.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»