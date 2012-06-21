Дванадцять професійних театральних колективів із Дрогобича, Києва, Львова, Маріуполя, Сум, Херсона, Чернігова, а також гість з Ізраїлю, представили свою програму. Вистави майже всіх жанрів — від моновистав до пластичного перфомансу. Здебільшого це класичні твори в сучасному прочитанні, а також три п’єси новітніх авторів. Започаткував цей масштабний захід Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр за підтримки ОДА та Українського культурного фонду.
«Хотілося, щоб «СвітОгляд» мав особливе значення», — заявив на прес-конференції з нагоди відкриття директор театру Сергій Дорофеєв.
«Цей проект не тільки мистецький, він ще й соціальний, і політичний, бо об’єднання України — це важливе питання», — вважає начальник департаменту культури, національностей та релігії ОДА Аліна Адамчук.
За словами організаторів, жоден із запрошених колективів не відмовився від участі у фестивалі на прифронтовій Луганщині. Протягом усього заходу відбуватиметься анкетування для виявлення вподобань глядачів, результати якого вплинуть на гастрольну афішу Луганщини.
Фестиваль стане майданчиком для наукового слова. У межах «СвітОгляду» пройде презентація монографії «Український театр Львова в період німецької окупації» театрознавця кандидата мистецтвознавства доцента факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка Світлани Максименко.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»