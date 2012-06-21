Економічна вигідність вирощування саме зернових позначилася на площі під сівбу озимини під врожай 2018 року.
«У сільгосппідприємствах області вже завершилася сівба озимини під урожай наступного року. До речі, план перевищено — посіяно 245,9 тисячі гектарів. Тобто сільгоспвиробник прораховує економічно вигідні культури і віддає перевагу озимим культурам, бо саме вони, якщо внесено достатньо добрив, дають значні прибутки за рахунок підвищення врожайності», — розповіла на брифінгу в. о. директора департаменту агропромислового розвитку ОДА Любов Безкоровайна, доповідаючи про проведення в області осінньо-польових робіт.
За її словами, в цьому році серед восьми областей зони Степу України Луганщина за врожайністю ранніх зернових культур посіла друге місце з показником 37,9 центнера з гектара.
Високі врожаї стали запорукою збільшення обсягів продажу зернових та зернобобових культур: цьогоріч уже реалізовано 600 тисяч тонн, що більше на 17,6 % порівняно з відповідним торішнім періодом. Збільшилися обсяги продажу насіння олійних культур на 13,3%.
«Протягом двох років область постійно нарощує виробництво сільськогосподарської продукції: у 2016 році стала першою за індексом виробництва продукції. За 9 місяців 2017-го цей індекс уже становив 108,8%, і ми посідаємо друге місце серед усіх областей України за цим показником», — підкреслила Любов Безкоровайна.