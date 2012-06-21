Під слідством четверо місцевих жителів, яких звинувачують у незаконному переправленні іноземців через державний кордон України.
Четверо жителів Троїцького району Луганщини організували злочинний бізнес: вони шукали іноземців, які прагнуть перетнути державний кордон потайки, і за гроші проводили їх поза вставленими пунктами пропуску. Діяли зухвало, адже добре знали місцевість. Лише протягом двох місяців, з грудня 2019 по січень 2020 року, злочинці незаконно перемістили через державний кордон України на територію РФ та у зворотному напрямку десять людей. А в ніч з 15 на 16 січня поточного року їх затримали, коли вони намагалися переправити чотирьох громадян Ісламської Республіки Афганістану з Російської Федерації на територію України.
Як повідомляє пресслужба прокуратури Луганської області, наразі триває досудове розслідування справи. Санкція статті, за якою обвинувачують організатора та учасників злочинної групи, передбачає від 7 до 9 років позбавлення волі.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»