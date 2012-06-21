Організатори обласного конкурсу проектів місцевого розвитку вирішили цього року вдосконалити його умови: не менш як 5% грошей на реалізацію має надійти від ініціаторів проекту, тобто громадськості. Решту коштів докладе місцева рада, на території якої реалізовуватимуть проект, і до 50% вартості становитимуть обласні гроші.
«Хочемо, щоб громадськість узяла найактивнішу участь у соціально-економічному житті свого населеного пункту не лише активністю, а й власними грошима, — розповідає заступник виконавчого директора Асоціації органів місцевого самоврядування Луганської області керівник Ресурсного центру Альберт Зінченко. — Люди самі повинні визначати, що більше болить їхнім громадам. Зрозуміло, що луганців в області, яка воює, багатими не назвеш. Але вони можуть залучати не тільки власні гроші, а й спонсорські пожертви, наприклад місцевого фермера чи підприємця. Люди можуть долучитися до фінансування 5% вартості проекту не тільки грошима, а й трудовою участю або власними матеріалами. І це свідчитиме, наскільки тут розвинена внутрішня самоорганізація».
Торік аналогічний конкурс провели на таких умовах, що майже 90% фінансування проектів надходило з обласного бюджету. І це допомогло 14 територіям області розв’язати проблеми своїх громад. На конкурс надійшло 49 проектів, перемогли 36, на сьогодні остаточно реалізовано 24.
«Цей показник сягає 100 відсотків. Є проекти, які чекають ліпших погодних умов, щоб їх остаточно завершити. Це передовсім інвентар для спортмайданчиків, лави для благоустрою. Обладнання закуплено, але його встановлюватимуть під час весняних суботників», — пояснює Альберт Зінченко.
Загальна характеристика торішнього конкурсу така: було дуже багато проектів, пов’язаних з допомогою об’єктам культури: придбання мікшерів (для поліпшення звуку), сценічних костюмів. Багато сіл хотіли придбати спортінвентар, провести ремонти спортивних об’єктів і майданчиків. Люди хочуть убезпечити життя завдяки облаштуванню системи відеоспостереження. Були й проекти з придбання комунальної техніки, обладнання для ФАПів і сільських амбулаторій.
«Головне, що конкурс, який відбувся, засвідчив: є люди, здатні написати й реалізувати проект, і ці люди тепер повірили в свої сили. Торішній конкурс дав зрозуміти іншим, що не варто зволікати, треба починати роботу, інакше допомоги не дочекаєшся. Тепер просто так, без проекту, ніхто гроші не надасть», — підкреслює керівник обласного Ресурсного центру.
Цього року ще до оголошення нового обласного конкурсу проектів місцевого розвитку представники Ресурсного центру почали проводити в області п’ять кущових семінарів. Першочергове завдання — виявити людей, які хочуть і писатимуть проекти, із супроводом їх аж до виходу на готовий документ. У програмі обласного конкурсу знову закладено фінансування 5 мільйонів гривень з обласного бюджету. Але з огляду на нові особливості співфінансування загальна сума реалізованих проектів має зрости до 10 мільйонів.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»