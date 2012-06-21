Першими в області починають працювати клуби активного довголіття «ЗлатоСтар» у селі Співаківка та «Мої роки, моє багатство» у селищі Трьохізбенка Новоайдарського району.
«У нашому селі майже 400 жителів. Більшість — люди поважного віку, є дуже самобутні й талановиті особистості», — розповідає депутат Співаківської селищної ради патронатна сестра Червоного Хреста Олена Воронкіна. Вона впевнена, що її підопічні з радістю проводитимуть дозвілля разом.
Як повідомляє обласна організація ТЧХУ, місцеві адміністрації надали приміщення для зустрічей літніх людей і проведення спільного дозвілля. Діяльність клубів підтримуватиме Товариство Червоного Хреста України у співпраці зі Швейцарським Червоним Хрестом у межах реалізації компоненту «Групи активного старіння» проєкту «Патронажна служба ТЧХУ».
І хоч попереду ще багато роботи для облаштування цих кімнат, літні люди сповнені ентузіазму, ідей і натхнення.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»