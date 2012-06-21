Оперу «Назар Стодоля» Костянтина Данькевича за однойменною драмою Тараса Шевченка (в концертному варіанті) до 205-річчя поета поставили в Сєверодонецьку завдяки колективу виконавців з різних куточків України: Академічного симфонічного оркестру Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру, хору Сєверодонецького обласного коледжу культури і мистецтв ім. С. Прокоф’єва, солістів, лауреатів міжнародних премій Олени Самойлової, Ольги Ус, Андрія Ломаковича, Вадима Бабенка (м. Дніпро), Олега Ланового (м. Львів).
«На жаль, цю оперу рідко виконують в Україні, а партитуру передають у рукописному варіанті з колективу в колектив. Музика має чудовий національний колорит, образи яскраво прописані, а вічна тема кохання надихає. Вважаю, що такий прекрасний твір мистецтва вартий того, щоб зайняти достойне місце в репертуарі українських театрів опери і балету», — поділилася враженнями заступник голови Луганської ОДА Ольга Лішик.
Публіка влаштувала овацію і довго не відпускала виконавців.
для «Урядового кур’єра»