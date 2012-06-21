На Львівщині взялися популяризувати створення агротуристичних кластерів для розвитку сільських територій, тож уже вдруге організували фестиваль «ГорбоГори». Він два дні тривав у селі Хоросно Пустомитівського району. На фестивалі організовували велосипедні та кінні прогулянки, розгорнули ярмарок регіональної продукції «Добрі традиції Галичини». За інформацією прес-служби ОДА, кожен охочий міг стати учасником майстер-класів з валяння вовни, різьблення по дереву, видування скла, плетіння пшеничного перевесла. На гостей чекали й видовищні атракції: політ на повітряній кулі, шоу дронів, равликові перегони, тест-драйви на автомобілях. Подбали й про суто дитячі розваги: лабіринт, батут, гірки, скеледром. Можна було скуштувати смачні українські страви. Цікавою та різноманітною була й концертна програма.
На думку першого заступника голови Львівської обласної держадміністрації Ростислава Замлинського, «ГорбоГори» мають стати моделлю розвитку туристського потенціалу Пустомитівського району задля створення робочих місць, а також збільшення доходу суб’єктів господарювання кластера через залучення туристів.