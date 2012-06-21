Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Понад рік тому в Яворівському районі на Львівщині відкрили інклюзивно-реабілітаційний центр. Тепер тут на обліку — понад 130 дітей, постійно відновлення проходять майже тридцятеро хлопчиків і дівчаток. А от у соціальному центрі «Регіна», що діє більше двох років у місті Новояворівськ, понад 40 дітей та осіб з особливими потребами, зокрема, в майстернях виготовляють паперові пакети.
Між хлопчиками та дівчатками, які стоять на обліку в інклюзивно-реабілітаційному центрі та які займаються у соціальному центрі «Регіна», організували творче змагання. Визначили дві теми «Мої мрії. Моє майбутнє» й «Я маю право». Щоправда, через надзвичайну ситуацію зі спалахом коронавірусу конкурс змушені були проводити дистанційно. Понад сорок хлопчиків і дівчаток з особливими потребами взяли у ньому участь. Подали не лише малюнки, а й художні вироби, виготовлені власноруч.
Підсумки підбивали й переможців визначали та нагороджували в Міжнародний день захисту дітей у місті Новояворівськ. На захід прибули представники обласної та районної влади. Гості підготували дарунки для всіх діток-конкурсантів. Більше того, відзначили й педагогів, а установам передали техніку.