Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
36 нових автобусів отримали загальноосвітні заклади Львівщини. На церемонії їх вручення була присутня й міністр освіти та науки України Лілія Гриневич. Вона, зокрема, зазначила, що нині в області створили вже 50 опорних шкіл. Саме діти із сільської місцевості Львівщини за підсумками ЗНО показують найкращі результати серед інших областей. Це свідчить про те, що тут дбають про освіту.
Шкільні автобуси придбали у межах виконання заходів на нинішній рік Програми розвитку освіти Львівщини на 2017-2020 роки. За результатами проведеної закупівлі у системі електронних торгів ProZorro, вартість цих транспортних засобів склала 63 мільйони 680 тисяч гривень. Забезпеченість автобусами становить майже 100 відсотків від потреби Львівщини.
Автобуси для шкіл придбали не лише за кошти державної та обласної скарбниць, а й бюджету громад. Їх отримають 17 районів, 11 об’єднаних територіальних громад і три комунальні заклади обласного підпорядкування. Примітно, що всі 36 транспортних засобів, за словами голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки, складені в Україні, без російських комплектуючих. Це була принципова позиція обласної влади.
Принагідно зазначити, що торік для шкіл Львівської області придбали 68 шкільних автобусів.