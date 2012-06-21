Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Новорічно-різдвяні свята вже стукають у двері осель українців. Кожен цієї пори намагається насамперед прикрасити власне помешкання, робоче місце. У місті Яворів, що на Львівщині, минулого четверга розпочали акцію, яка триватиме до самого Різдва. Її організували на підтримку українських моряків, яких російський окупант полонив у листопаді в Керченській протоці.
В Яворівському районному народному домі «Сокіл» його працівники взялися виготовляти синьо-жовті паперові кораблики для новорічної ялинки. До цієї акції, як поінформували в районній державній адміністрації, вже долучилися також бібліотекарі Яворівської центральної бібліотечної системи. Чимало закладів, організацій, домівок, новорічних ялинок тепер у районі прикрасять саме синьо-жовтими паперовими корабликами.