Торік Львівська обласна рада ухвалила програму «Спортивний майданчик на 2017—2021 роки». І тоді запланувала на її втілення 2018 року використати зі скарбниці області майже 20 мільйонів гривень. Цьогорічного червня сесія облради вирішила додатково спрямувати мільйон 450 тисяч гривень для дофінансування спортивних майданчиків зі штучним (наливним і трав’яним) покриттям.
Цього року в містах і селах Львівщини мають намір облаштувати майже 100 спортивних об’єктів, з них уже спорудили 34 тренажерні майданчики. За інформацією прес-служби облдержадміністрації, цього року на Львівщині мали облаштувати 29 спортивних майданчиків зі штучним покриттям, з них 25 з трав’яним і чотири з наливним. Запланували й будівництво 61 майданчика з тренажерним обладнанням, а також замінити штучне покриття на території дев’яти об’єктів, термін експлуатації яких перевищив 10 років.
Програму «Спортивний майданчик» з обласного бюджету вже профінансували на понад 18 мільйонів гривень.