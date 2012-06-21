Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У Львові біля пам’ятника Тарасові Шевченку грамотами та грошовою винагородою в розмірі від 4 до 8 тисяч гривень відзначили відмінників, які отримали під час зовнішнього незалежного оцінювання найвищу кількість балів – 200 та 400.
За інформацією прес-служби облдержадміністрації, нинішнього року 26 випускників Львівщини склали ЗНО з результатом у 200 балів. Прикметно, що обидва випускники, які набрали максимум балів з географії в Україні, – з Львівської області. Фізику на 200 балів склали троє випускників, хімію – дев’ятеро.