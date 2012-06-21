За словами головного ендокринолога профільного департаменту Львівської облдержадміністрації Юрія Вендзиловича, захід приурочено до Всесвітнього дня діабету, який відзначають 14 листопада. «Акцію спрямовано на здійснення профілактичних, психосоціальних, санітарно-освітніх заходів щодо захворюваності населення області на цю недугу. Під час днів профілактики кожен може звернутися в поліклініку і виміряти рівень цукру в крові. Якщо він перевищуватиме 5,5 ммоль/л, то таких хворих скерують на дообстеження. Цукровий діабет входить у трійку найпоширеніших неінфекційних захворювань після серцево-судинних та онкологічних», — зауважує фахівець.
Головний дитячий ендокринолог Юрій Єрін наголосив, що найбільший ризик захворіти на діабет II типу у дітей, які народжуються з малою вагою: «В Україні на початок 2017 року зареєстровано майже 9 тисяч дітей, хворих на цукровий діабет. На Львівщині — 682. Переважно цукровий діабет у дітей виявляють без лікарів, оскільки з’являються певні симптоми: спрага, часті сечовиділення, різка втрата ваги, запах ацетону з рота тощо. За останні 10 років у дітей почастішали випадки діагностики діабету ІІ типу. Правильна тактика ведення дітей з цією недугою в діагностичному і в лікувальному плані має велике значення, щоб запобігти ускладненням», — підкреслив Юрій Єрін.
До слова, станом на 1 жовтня 2017 року у Львівській області налічується 65 тисяч осіб, хворих на цукровий діабет. З них понад 32 тисячі отримують таблетовані цукрознижувальні препарати, 11 тисяч (з яких 700 дітей) потребують постійної замісної терапії інсуліном. Під час торішньої акції в області обстежили 42 411 осіб, у понад півтисячі виявили цукровий діабет.