Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Торішнього липня Львівська облдержадміністрація підписала меморандум з Міжнародним банком реконструкції та розвитку («Світовий банк») у рамках впровадження Програми «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні». Пілотною територією в області стала Давидівська сільська об’єднана територіальна громада.
Першу частину пілотного проекту супутникового моніторингу сільськогосподарських земель, до того ж не лише на Львівщині, а й у Київській та Миколаївській областях, Світовий банк завершив. Як поінформували в прес-службі ОДА, компанія, яка здійснює роботи з дистанційного зондування земель на основі космічних зйомок у межах Програми «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні», провела аналіз рослинного покриву земної поверхні. Це дозволило створити карти посівів сільськогосподарських культур, визначити точні межі полів, а також виділити всі основні типи покриттів на пілотних територіях.