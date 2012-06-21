У новому 2020-2021 навчальному році на Львівщині в освітніх закладах до навчальних програм увійде новий предмет «Основи християнської етики». Школи й дошкільні заклади згідно з рішенням, яке ухвалили за наказом департаменту освіти та науки облдержадміністрації, можуть подбати й про діяльність гуртків і програми з духовно-морального виховання.
Як повідомляє пресслужба Львівської облдержадміністрації, батьків і дітей інформуватимуть про особливості вивчення «Основ християнської етики». Учителі, які вестимуть заняття з цього курсу, свою фахову підготовку та підвищення кваліфікації здійснюватимуть в обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.