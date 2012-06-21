Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На Львівщині та Тернопільщині 1 січня відбулися урочисті заходи з нагоди 110-річчя від дня народження голови Проводу ОУН Героя України Степана Бандери.
У Львові до підніжжя пам’ятника Степанові Бандері квіти поклали керівники області та міста. Відтак усі спільно помолилися. Потім відбулося громадське віче. Голова облдержадміністрації Олег Синютка зазначив, що тут зібралися ті, хто сповідує не матеріальні цінності, а має переконання, що Україна повинна бути українською. І нагадав слова Степана Бандери: «Той, хто між свободою і хлібом обирає хліб, той не матиме ані свободи, ані хліба».
На переконання очільника Львівщини, 2018 року всі речі та справи дають можливість говорити про самостійну Україну. «Тішить, що і православні, і греко-католики однаково пишаються поверненням української церкви. Україна стає сильною, ми маємо офіційне військове вітання «Слава Україні! Героям Слава!». Воїни УПА українською державою визнані воюючою стороною, це позиція держави. Марш організації ОУН став офіційним маршем нової української армії. Щоб це не втратити, нам потрібно бути усім разом і вірити у власні сили, знати історію й ми обов’язково переможемо. Над усією Україною звучатимуть слова маршу нової української армії: «Веде нас в бій героїв наших слава. Для нас закон найвищий – то наказ: «Соборна Українська є держава – одна навік, від Сяну по Кавказ», – додав Олег Синютка.
Також з нагоди 110-ї річниці з дня народження голови проводу ОУН відомих науковців Львівщини відзначили обласною премією імені Героя України Степана Бандери.
Принагідно зазначити й те, що минулорічного грудня депутати Львівської обласної ради на сесії проголосили 2019-ий роком Степана Бандери.
У Тернополі представники влади та громадськості пам'ять Степана Бандери також вшанували покладанням квітів до його пам’ятника. Згодом в Українському домі «Перемога» в обласному центрі відбулася урочиста академія, присвячена 110-річчю від дня народження лідера українського націоналістичного руху С. Бандери та 90-річчю створення Організації українських націоналістів. Зазначали, серед іншого, що Тернопільщина має славу патріотичного краю. Саме в краї зароджувалося націоналістичне українське підпілля. Тут був розташований штаб УПА «Волинь-Південь» (с. Антонівці Шумського району), тут відбувався ІІІ Надзвичайний Великий Збір ОУН (с. Золота Слобода Козівського району).
Очільник Тернопільщини Степан Барна, зокрема, наголосив під час свого виступу на урочистій академії: «Коли на останній сесії обласної ради обговорювали питання, чи Степан Бандера є Героєм України, я свідомо, як голова облдержадміністрації, звернувся в Адміністрацію Президента України й отримав офіційну відповідь: якщо немає Указу про скасування статусу Героя України для Степана Бандери, то він був, є і залишається Героєм України. Це принципове питання й ніхто не заперечить право нашого народу на власних героїв та на право визнання тих, хто в лавах українського націоналістичного підпілля захищав українську мову, український народ і українську церкву».