Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Учорашній день на Львівщині та Тернопіллі минув ще й під знаком Євгена Коновальця, полковника Армії Української Народної Республіки, команданта Української військової організації, голови проводу Організації українських націоналістів. 129 років тому він з’явився на білий світ у селі Зашків, тепер Жовківського району на Львівщині.
Нинішнього червня в цьому населеному пункті відбулися урочистості, але в межах карантинних умов. Зокрема, квіти до пам’ятника Євгенові Коновальцю в його родинному селі поклали представники обласної влади. В тутешньому історико-меморіальному музеї репрезентували експозицію «Від УНР до сьогодення», де виставили зразки військової форми та зброї. Захід зініціювали за підтримки обласної державної адміністрації громадські організації «Спілка учасників бойових дій» та «Асоціація комбатантів». Інша громадська структура — «Твереза Галичина» організувала до дня народження Євгена Коновальця патріотичний велопробіг, маршрут якого проліг від пам’ятника Степанові Бандері у Львові до Зашкова.
Варто нагадати, що, починаючи з 2006 року, молодіжні організації області проводили цієї червневої пори національно-патріотичний фестиваль «Зашків». Лише цього року не вдалося його провести, адже завадила надзвичайна ситуація зі спалахом коронавірусної інфекції.
Тим часом у Тернополі також ушанували пам’ять великого українця. Принагідно зазначити, що Євген Коновалець був комендантом цього міста за часів Директорії. Сім років тому йому присвоїли звання «Почесний громадянин Тернополя», на його честь назвали вулицю. Полковникові та лідеру ОУН установили й пам’ятний знак, до якого вчора керівництво обласного центру поклало живі квіти.