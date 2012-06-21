Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У місті Великі Мости, що на Львівщині, триває Всеукраїнський вишкіл «Джура-прикордонник-2018». Навчання проводять у кінологічному навчальному центрі Державної прикордонної служби України.
Метою вишколу є підготовка інструкторів-вихователів для організації та проведення на місцях національно-патріотичних і військово-спортивних ігор для молоді, у тому числі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») за додатковим напрямком «Джура-прикордонник».
Упродовж шести днів, як поінформували в прес-службі облдержадміністрації, 460 учасників табору з прикордонних районів (18 областей) і районів, через які проходить розмежувальна лінія з окупованими та непідконтрольними районами, здобуватимуть теоретичні знання, пройдуть практичну підготовку до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України, а також відпрацюють військові навички, в тому числі й поводження зі зброєю. Звісно ж, знайдуть нових друзів.