Про цьогорічні підсумки реалізації Стратегії розвитку Львівської області розповів під час прес-конференції голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка. Тут відкрито 80 нових виробничих потужностей, зокрема підприємства «Бадер-Аунде Україна», що спеціалізується на пошитті чохлів для салонів автомобілів, «Електроконтакт» — виробник електричних кабельних мереж до автомобілів концернів BMW, General Motors, VW, Daimler, «Галіція Грінері» — тепличне вирощування різноманітних видів салату методом сухої гідропоніки, «Карпатський вітер» — розроблення і впровадження відновлюваних екологічно чистих джерел енергії на заході країни.
Кількість новостворених робочих місць сягає 8 тисяч. «Сума залучених інвестицій у нововідкриті потужності перевищує 150 мільйонів доларів, прямі іноземні інвестиції — понад 52 мільйони доларів. За показником залучення капітальних інвестицій Львівщина посідає третє місце в Україні», — вказав Олег Синютка. База інвестиційних об’єктів складається з понад 700 земельних ділянок і площ.
Розпочали роботу і п’ять нових сонячних та одна вітрова електростанції загальною потужністю 48,8 МВт. Введено в експлуатацію 95 сонячних установок приватних домогосподарств потужністю 1,3 МВт на суму інвестицій 1,5 мільйона євро.
Задля популяризації місцевих виробників ОДА організувала акцію «Купуй галицьке. Вироблено на Львівщині». Реалізація таких товарів зросла в середньому на 45%. Приріст доходів обласного бюджету становив 33%. Крім того, Львівщина посідає провідну позицію з упровадження системи держзакупівель ProZorro.
Завдяки залученню з різних бюджетів рекордної суми по Україні — понад 3 мільярди гривень вдалося відремонтувати більш як 600 кілометрів автодоріг. Це ключові дороги міжобласного значення з напрямками на Тернопіль, Самбір, Ужгород, Бориня — Мохнате, Східниця — Верхнє Синьовидне, Львів — Пустомити — Меденичі, Львів — Радехів — Луцьк. Значною подією року стало отримання міжнародним аеропортом «Львів» імені Данила Галицького статусу мільйонника. Пасажиропотік зріс на 46,9%, побільшало нових напрямків. Загалом з міста Лева курсують 33 авіарейси. Львівщину відвідали понад 3 мільйони туристів, це на 15% більше, ніж торік.
Відбулося 26 офіційних міжнародних спортивних змагань та понад дві з половиною сотні обласних спортивно-масових заходів. Серед найвагоміших — кубок світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з інвалідністю, чемпіонат світу серед радіокерованих моделей, міжнародні автоперегони «Ралі Галіція» та фестиваль ретроавтомобілів Leopolis Grand Prix.
За кошти державного і обласного бюджетів реалізовано понад 1800 проектів регіонального розвитку вартістю понад мільярд гривень. Ідеться як про мікропроекти з дрібного ремонту об’єктів соціальної інфраструктури, так і про вартісне будівництво. З’явилося 8 нових навчальних закладів: сторонянська середня, наварійська загальноосвітня, гамаліївська загальноосвітня, сокільницька початкова, пристанська середня школи, школа в селі Нижня Яблунька, приватна «Еколенд», школа «вільних та небайдужих». Відремонтовано 417 шкіл і 148 дитсадків.