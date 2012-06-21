Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини у селі Жовтанці, що в Кам’янко-Бузькому району на Львівщині, обслуговує мешканців місцевої об’єднаної територіальної громади. До складу ОТГ входять 12 населених пунктів.

Два роки тому в амбулаторії замінили всі вікна та двері на енергозберігаючі. Торік втілили проект з капітального ремонту внутрішніх приміщень загальною сумою понад два мільйони гривень.

Минулої п’ятниці оновлену амбулаторію урочисто відкрили. На цей захід
приїхав і заступник голови Львівської обласної державної адміністрації Роман Филипів.

За інформацією прес-служби ОДА, медзаклад у Жовтанцях надає весь спектр послуг, що передбачають на первинному рівні. Є можливість зробити біохімічний аналіз крові, а у фізкабінеті – скористатися апаратами УВЧ, дарсонвалем, а також фізіотерапевтичним методом лікування – електрофорезом.

Амбулаторія забезпечена й двома автомобілями «швидкої» допомоги. 