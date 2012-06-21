На Львівщині мають намір створити 100 поштівок серії «Українські Герої». Перші 16 таких листівок, які вийшли накладом 500 примірників, представили в державному меморіальному музеї Михайла Грушевського у Львові.
Як поінформували у прес-службі ОДА, прототипами зображень стали хлопці й дівчата, які захищають кордони нашої держави від ворога. Автори світлин — військові журналісти, капелан Андрій Дуда. До слова, о. Андрій передав музеєві український прапор, привезений з буремного сходу. Зворотний бік листівок виготовили у стилі поштівок Українських Січових Стрільців. Їх передадуть у храми Львова, де кожен охочий зможе їх придбати, кошти ж використають на допомогу бійцям. Під час презентації поштівок відома українська співачка і громадський діяч Софія Федина виконала чимало патріотичних пісень.