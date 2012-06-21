Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Місто Дрогобич, що на Львівщині, одне з перших в Європі для освітлення вулиць використовувало гас. 1788 року, власне, вперше запалили тут ліхтарі, що живилися цією горючою рідиною. Здавна на околицях міста виявляли поклади нафтопродуктів та озокериту. Крім солеваріння, в Дрогобичі суттєвого розвитку нафтопереробка набрала в XIX столітті.
Історія стверджує, 1817 року в Дрогобичі вперше в Європі місцеві солеварні, а також військові казарми стали освітлювали гасом. Перед міською ратушею нафтову лампу встановили 1822 року. А через чотирнадцять років опісля взялися такими ліхтарями освітлювати й вулиці міста.
Торік у Дрогобичі на площі Ринок відкопали фундаменти гасового ліхтаря початку ХХ ст. Нинішнього ж грудня в цьому місті гасовий ліхтар знову з’явився. Його запалили урочисто. Ця подія, як поінформував у соцмережах директор комунального підприємства «Туристично-інформаційний центр Дрогобича» Ігор Чава, відбулася в межах проекту «Вуличний музей».