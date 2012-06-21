У місті Яворів на Львівщині організували відкриті обласні військово-патріотичні змагання «Зорі звитяги», присвячені Дню Незалежності України.
За інформацією прес-служби обласної державної адміністрації, впродовж двох днів молодь випробовувала власну силу в підтягуванні на перекладині, качанні преса, відтисканні від землі. Із практичних вправ треба було показати вміння у вогневій підготовці, стрільбі із пневматичної гвинтівки. Також змагалися з розбирання-складання зброї на час і метання ножів у мішень. Виконували завдання й з домедичної допомоги, як-от: накладання джгута і перенесення пораненого.