Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У Львівській облдержадміністрації презентували Службу супроводу експортера. Вона допомагатиме суб’єктам господарювання у налагодженні нових контактів, виходу на зовнішні ринки, врегулюванні різноманітних технічних питань і бар'єрів. Вже зараз на супроводі в ОДА перебуває 45 суб’єктів господарювання-експортерів, які звернулися з різноманітними питаннями.
Економіка області є експортноорієнтованою, зазначають у прес-службі ОДА. Наразі 40 відсотків у валовому регіональному продукту складає експорт. Основними торговельними партнерами експортерів Львівщини є підприємства з Європейського Союзу, передусім Польща, Німеччина, Чехія, Данія.
Серед напрямків роботи Служби супроводу експортера та подібних інституцій – торговельні місії, промоція, спеціалізація по країнах, пошук контраґентів, супровід експортерів.
У вересні ж має запрацювати й школа експортера. Цей проект департамент економічної політики обласної державної адміністрації готує спільно з Львівською торгово-промисловою палатою. Твердять, що це буде сервіс для тих суб’єктів господарювання, які ще не вийшли на зовнішній ринок, не займаються експортом, але водночас мають таке бажання й виробничі потужності. Програму школи вже визначили, вибрали також тренерів і спікерів.