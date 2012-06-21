На місці давньої княжої столиці в селі Звенигород, що на Львівщині, створять перший в Україні історико-культурний парк «Древній Звенигород». Планують також узятися й за відновлення селища. Зініціював такий проект департамент архітектури та розвитку містобудування облдержадміністрації. На його втілення виділили майже 12 мільйонів гривень у межах бюджетної підтримки Європейського Союзу.
Варто зазначити, що торік на Львівщині почали впроваджувати проекти із залученням коштів міжнародної технічної допомоги. Такі заходи дадуть можливість відновити історичну спадщину. Тож крім «Древнього Звенигорода» візьмуться й за комплексну реставрацію монастирського храму із дзвіницею у селищі Підкамінь Бродівського району. Згідно з проектом тут до 2020 року мають намір відреставрувати дзвіницю, зробити оглядовий майданчик, облаштувати територію.