Новий вид орхідеї отримав назву Cynorkis christae. Квітку, яка має запах шампанського, виявив австрійський ботанік Антон Зідер.
Ці неймовірно красиві квіти ростуть у віддаленій частині острова Мадагаскар. Можливо, саме тому, цей вид був досі невідомий людству. Знайшов унікальну орхідею вчений-ботанік Антон Зідер, він подбав про те, щоб її зразок потрапив до фахівців Королівського ботанічного саду. Ті переконалися, що аналогів подібних орхідей ще не було знайдено раніше, і запропонували Антону назвати квітку його ім’ям. Як справжній чоловік, Зідер запропонував для цієї мети ім’я своєї дружини. Тепер орхідея з запахом шампанського зветься Cynorkis christae – на честь дружини ботаніка Крісти, повідомляють іноземні ЗМІ.
Квіти Cynorkis christae досягають
Тепер головною метою Зідера став пошук можливості розмноження унікальної квітки. Уже в наступному році він планує знову відвідати острів, щоб зібрати цибулини і відправити їх у сховище насіння в Великобританії.