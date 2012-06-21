Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Цими днями виповнилося 138 років від дня народження видатного уродженця Сумщини одного з основоположників футуризму в російській та українській поезії й живопису Давида Бурлюка (1882 – 1967рр.).
Він побачив світ на хуторі Семиротівка поблизу села Рябушки нині Лебединського району Сумської області. Хутору як такого вже немає – натомість на цій території вціліли лише залишки хат і фундаментів, які нагадують, що тут колись буяло життя.
Але пам'ять про славетного земляка-митця живе. Свідченням цьому стала низка урочистих заходів, проведених зусиллями ентузіастів, представників місцевої влади. Зокрема на місці хутору активісти встановили футуристичний знак «Урочище Бурлюк», а в Лебединському міському художньому музеї влаштували однойменну виставку. Оскільки Давид Давидович завжди був прихильником новаторських мистецьких поглядів, то й заходи облаштували відповідним чином.
Разом з тим посилення уваги до постаті земляка підвищує рекреаційне та туристичне значення як урочища, так і тамтешньої місцевості. Адже Давида Бурлюка знають в усьому світі і є всі підстави сподіватися, що з часом його мала батьківщина може стати місцем міжнародного туристичного паломництва. Сьогодні відвідування території колишньої Семиротівки входить до складу одного з культурно-екскурсійних маршрутів, розроблених на Лебединщині. Як стверджують учасники пам’ятного заходу, цього року відзначити день народження Давида Бурлюка завітала рекордна кількість прихильників його творчості як з округи, так і Сум. Навіть довелося замовляти додатковий транспорт.