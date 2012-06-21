З нагоди 80-річчя із дня народження у селищі Краснопілля Сумської області вшанували пам’ять видатного земляка Леоніда Жаботинського — дворазового олімпійського чемпіона з важкої атлетики, чемпіона світу і Європи, володаря 17 світових рекордів.
Наприкінці січня 1938 року в сім’ї сільського коваля із села Успенка, що нині входить до складу смт Краснопілля, побачив світ хлопчик, якому судилося стати найсильнішою людиною планети. Саме Леонід Жаботинський був прапороносцем збірної на закритті літніх Олімпіад у Токіо 1964-го та Мехіко 1968 років.
За словами голови Краснопільської районної ради Віталія Савоненка, на вшанування пам’яті людини-легенди депутати райради ухвалили рішення назвати одну з вулиць районного центру його іменем, а біля успенського клубу посаджено сквер імені Леоніда Жаботинського: тут будуть зона відпочинку, майданчик з вуличними тренажерами, кімната спортивної слави, яка стане музеєм.
Днями на базі Краснопільської центральної районної бібліотеки провели відкритий урок, присвячений важкоатлету. Наголошували, що Краснопільщина — батьківщина й інших майстрів спорту. У всьому світі відомі імена заслуженого тренера України колишнього наставника київського «Динамо» і збірної України з футболу Михайла Фоменка, олімпійських чемпіонок з біатлону сестер Віти і Валі Семеренко та інших.
Леонід Жаботинський усе життя виступав за армійські клуби — запорізький, київський, одеський. В одному з останніх інтерв’ю він сказав: «Я українець, і всі свої перемоги присвятив Україні».