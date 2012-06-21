Всесвітньо відомий дослідник аномалій Скотт Уоррінга в черговий раз здивував громадськість гучною заявою про існування розумного життя за межами Землі.
Уфолог показав в Мережі велетенську стародавню піраміду на Марсі, яку він знайшов при вивченні фотографій, зроблених космічними кораблями.
На думку дослідника, піраміду збудували інопланетяни. Вона складається з трьох боків і має дуже великі розміри. Уоррінг зазначив, на Землі піраміди з'явилися приблизно одночасно на різних материках. Поруч з ними поселилися люди, тому можливе спорудження на Марсі свідчить про існування розумних біологічних видів на цьому космічному об'єкті.
Уоррінга знаменитий своїми невпинними спробами довести наявність прибульців. Для себе фахівець вже все вирішив. На його думку, інопланетяни неодноразово прилітали на Землю, але відкрито не виходять на контакт, оскільки людство ще не досягло високого рівня розвитку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»