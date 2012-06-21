Зонд NASA Mars InSight зафіксував перші ознаки сейсмічної активності на Марсі ще в квітні 2019 року за допомогою інструменту SEIS, що складається з трьох детекторів, здатних фіксувати коливання грунту на високих і малих частотах. На обробку даних зонда вченим знадобився майже рік, і тепер результати їх роботи опубліковані у спеціальному випуску Nature.
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«Ми довели, що Марс є сейсмічно активною планетою. Його надра виявилися набагато активнішими, ніж у Місяця, але менш неспокійними, ніж на Землі. Марс нагадує у цьому відношенні ті спокійні куточки нашої планети, які знаходяться далеко від розломів і зон сейсмічного напруги», – каже Брюс Банердт, керівник місії InSight в NASA.
За 235 марсіанських днів прилад зафіксував 174 сейсмічні сплески. З них 150 були високочастотними струсами, подібними до тих, які були зареєстровані в ході експериментів Аполлона на Місяці. Однак інші 24 були низькочастотними – вони зародилися на глибині 20-30 км, і мали магнітуду 3-4. Подібні поштовхи були б помітними для людини, якщо б вона перебувала в околицях їх епіцентру на Марсі.
«Ці 24 струси мають переважно низькочастотний зміст, а їх спектральні форми відповідають тим законам масштабування, що і землетруси, а також місячні струси. Це приводить нас до висновку, що вони мають тектонічне походження», – йдеться в роботі вчених.
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Вчені виявили, що два з трьох найсильніших марсотруси відбулися у так званих виступах Цербера. Так позначають набір ущелин і розломів, розташованих біля екватора Марса, поряд з рівниною Елізій. Виступи Цербера вважаються наймолодшим геологічним регіоном Марса з точки зору вулканічної активності. Останні виверження тут відбувалися близько 10 мільйонів років тому.
Цей факт може свідчити про прояв сучасної тектонічної і магматичної активності в надрах Марса, хоча це і суперечить сучасним уявленням про вулканізм і геологічної еволюції планети.
ДОВІДКА «УК»
Космічний зонд InSight був запущений в травні 2018 року і приземлився на Марсі 26 листопада 2018 року, де встановив сейсмометр під назвою «Сейсмічний експеримент внутрішньої структури» (SEIS). В лютому минулого року апарату вперше вдалося пробурити грунт на Марсі. Місія InSight триватиме ще як мінімум рік.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»