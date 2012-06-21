Дивна особливість поверхні Марса змушує вчених здогадуватися про його походження. Йдеться про поверхневий запас мінералу, який частіше зустрічається в надрах планет. Нове дослідження показує, що цей внутрішній мінерал, ймовірно, був виведений на поверхню древнім вибуховим вулканом. З'ясувалося, що Марс «напханий» олівіном. Це мінерал, магнезіально-залозистий силікат з формулою 2 (SiO4). Примітно, що зараз цей елемент використовують у промисловості для виготовлення ювелірної продукції. Деякі експерти прирівнюють олівін до дорогоцінних металів, але досі неясно, як він опинився на Марсі. Містика це чи випадковість?
Вчені пророкують війну бізнесу через «космічне золото». Марс може «озолотити» Землю, якщо розпочнеться активна фаза збору олівіну з поверхні «Червоної планети». Скептики не бачать у цьому вигоди, але експерти вже зосереджені на пошуку рішення для видобутку олівіну саме на Марсі. Якщо на Землі цей природний камінь видобувають в умовах шахт, то на Марсі він лежить на поверхні. Якщо вірити словам вчених, то наявність на Марсі олівіну чудовий шанс не тільки втримати економічну стабільність на Землі, але і зробити крок до колонізації «Червоної планети».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»