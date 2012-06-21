Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
В Первомайську Миколаївської області місцеві активісти розпочали акцію по боротьбі із цвітінням амброзії. Так, організація «30 первомайців» оголосила про грошову винагороду всім, хто здасть кущі алергенних рослин, вирваних з корінням. В місті організовані декілька пунктів прийому амброзії, де видаватимуться кошти. «Ми вирішили допомогти міській владі в організації роботи із знищення алергенного бур’яну. Адже містяни страждають від цвітіння цієї рослини, яка викликає розлади здоров’я. Тож ми організували волонтерські пости, де прийматимуть амброзію від населення та виплачуватимуть грошову винагороду по п’ять гривень за кілограм. Також закликали доєднатися до акції підприємців міста», — зазначив один з активістів Тимур Глушко.
Вікторія Шевченко, заступниця начальника управління ЖКГ Первомайської міської ради в інтерв’ю програмі «Об’єктив» розповіла, що на засіданні міського штабу щотижня піднімається питання стосовно утримання прибудинкових територій в належному санітарному стані. Кожен мешканець міста може повідомити про наявність карантинних рослин на території житлового фонду.
Ніна Давиденко, сімейний лікар зазначає, що для тих, хто страждає на поліноз цвітіння амброзії — це справжнє лихо. «Таких людей в Україні понад 20% і з кожним роком ця цифра збільшується. Алергія на пилок амброзії може початися в будь-якому віці. Набрякають слизові оболонки верхніх дихальних шляхів та очей, з’являється нежить та сльозотеча, підвищується температура тіла та розвивається астма», — розповіла лікарка. Вона зазначає, що, окрім антигистаминних лікарських препаратів, слід дотримуватися правил гігієни — вдома слід промити ніс, очі, прийняти душ. Ефективним засобом проти алергії є вакцинація.