Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
15-річний мешканець смт Березнегувате Миколаївської області ввечері переліз через двометровий паркан, яким огороджена електрична підстанція, та показував двом своїм молодшим друзям експеримент. Він підносив руку до електричних дротів та демонстрував, як від електромагнітного поля дибки піднімається волосся. Та вже за мить трапилось горе: школяр торкнувся дроту та від ураження струмом у 35 тисяч вольт загинув на місці. Його приятелі побігли розповісти усе батькам, а ті сповістили поліцію.
Наразі тіло хлопчика направлено на проведення судово-медичної експертизи. За вказаним фактом, як того вимагає процедура у подібних випадках, поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство». Слідчі проводять розслідування обставин трагедії.
Поліція Миколаївської області звернулася до батьків із застереженням, – «просимо вас бути уважнішими до своїх дітей. Цікавтеся про їхнє місцезнаходження, особливо у темну пору доби. Спілкуйтеся, розповідайте про небезпеку, що виникає у разі нехтування особистими правилами безпеки – це може призвести до загрози життю і здоров’ю. Намагайтеся спонукати дитину займатися корисними справами, аби вона не шукала екстремальних розваг».