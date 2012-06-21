Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаївській області триває боротьба з нелегальними автозаправними та автогазозаправними станціями. Наразі у Миколаєві демонтовано шість операторських автомобільних заправних станцій, припинено діяльність декількох незаконних АГЗС, підготовлено дев’ять проектів рішень міської ради про розірвання договору оренди за нецільове використання земельних ділянок.
За словами заступника Миколаївського міського голови Юрія Степанця, у Миколаєві розташовано 105 автомобільних заправних станцій, у тому числі газових.
«Управлінням земельних ресурсів Миколаївської міської ради проаналізовані акти обстежень земельних ділянок, виявлено 24 факти самовільного зайняття земельних ділянок АЗС та АГЗС», – повідомив він.
При цьому, задля вирішення питання у рамках закону відповідні листи направлено до Держгеокадастру та АТ «Миколаївобленерго» щодо відключення електропостачання нелегальних споруд.