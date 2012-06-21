Первомайська місцева прокуратура забезпечила виконання рішення Кривоозерського районного суду щодо повернення державі земельної ділянки загальною площею майже 0,2 гектара. На цій землі розташований курган. Це культурна спадщина та пам’ятка археології скіфської доби — ІІІ тисячоліття до н.е. Розташований він у межах Берізківської сільської ради Кривоозерського району.
Наприкінці минулого року суд задовольнив позов прокурора про визнання незаконним та скасування розпорядження Кривоозерської райдержадміністрації, яким надано у приватну власність курган, а також визнано частково недійсним державний акт на право власності на земельну ділянку та зобов’язав громадянина повернути її у власність держави. Так завдяки вжитим місцевою прокуратурою заходам рішення суду виконано: археологічну пам’ятку повернуто у власність держави, про що складено відповідний акт та зроблено запис у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.