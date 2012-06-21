Арбузинський відділ Первомайської місцевої прокуратури здійснив заходи з повернення державі земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 28 гектарів вартістю 136 тисяч гривень, що розташована в межах території Іванівської сільської ради Арбузинського району. Так, у минулому році місцевою прокуратурою за результатами опрацювання стану використання на території Арбузинського району земель встановлено, що у квітні 2015 року між фізичною особою та Головним управління Держземагенства у Миколаївській області укладено договір оренди зазначеної земельної ділянки. Цільовим призначенням вказано сінокосіння та випасання худоби. Проте, орендарем в порушення умов вказаного договору земельна ділянка використовувалась всупереч цільовому призначенню – була засіяна озимими сільськогосподарськими культурами (пшеницею). Нецільове використання орендованої ділянки призвело до погіршення якості ґрунтів та виснаження земель, а також заниження розміру орендної плати. З метою усунення виявлених порушень прокуратурою скеровано до Арбузинського районного суду позов про дострокове розірвання договору оренди та повернення земельної ділянки державі. Постановою апеляційного суду Миколаївської області позовні вимоги прокурора задоволено у повному обсязі – розірвано достроково спірний договір оренди та зобов’язано недобросовісного орендаря повернути земельну ділянку державі в особі Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області. На виконання постанови апеляційного суду Миколаївської області прокуратурою скеровано виконавчий лист, за яким державним виконавцем розпочато виконавче провадження. Боржник ухилявся від виконання рішення суду, в зв’язку з чим прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України – невиконання судового рішення.
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