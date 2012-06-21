Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
В Миколаївській області головне управління Держпродспоживслужби перевірило 12 дитячих оздоровчих закладів, які працювали у минулому році. Висновок спеціалістів — табори готові приймати дітей, в них проведені поточні ремонти, підготовлені їдальні та харчоблоки, проведені необхідні проби води, підготовлено до експлуатації холодильне та інше обладнання. Про це йдеться в сюжеті телеканалу Суспільне: Миколаїв.
Натомість відкриття закладів стане можливим лише після рекомендацій міністерства охорони здоров’я. Тоді табори проінспектують ще раз за протиепідемічними критеріями. За словами чиновниці управління Лариси Бурденко, табір зможе розпочати працювати лише після складання акту з прийомки об’єкту.
Директор приміського дитячого табору «Дельфін» Ігор Копилов зазначає, що заклад чекає відповідних розпоряджень від уряду та готовий приймати дітей. Натомість організувати відпочинок з дотриманням нині існуючих проти карантинних обмежень буде непросто. Це стосується дотримання дистанції в кімнатах та їдальні, складнощів при проведенні масових заходів. «Адже дитячий табір — це сам по собі 14-денний цілодобовий культурно-масовий захід. До нас діти приїздять відпочивати, займатися в гуртках, пізнавати щось нове на майстер-класах, танцювати, плавати в басейні. Як тут дотриматися норм, складно відповісти», — ділиться Ігор Копилов.
В цьому році понад 1900 дітей пільгових категорій з обласного центру мають відпочити в таборі «Дельфін» та двох закладах Очаківського та Березанського районів, які визначені переможцями тендеру. На оздоровлення Миколаївська міська рада вже виділила 13 мільйонів 552 тисяч гривень. З обласного бюджету на ці цілі виділено 35,8 мільйонів гривень. Діти з нетерпінням чекають на відпочинок в оздоровчих закладах, а заклади чекають на відкриття.