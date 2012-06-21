Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Науковці Національного природного парку «Білобережжя Святослава» здійснили експедиційний виїзд парком та провели моніторинг гніздування орлана-білохвоста. Цей птах, якого вважають прообразом орла на гербі Польщі, занесений до усіх трьох видань Червоної книги України, до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи та Європейського Червоного списку. В середині минулого століття його популяція в Україні значно зменшилася. Причинами чого були лісогосподарська діяльність, браконьєрство, збільшення рекреаційного навантаження поблизу водойм, збіднення кормової бази, забруднення довкілля.
Якщо в 60-70-ті роки по всій країні нараховувалося не більше 20-30 пар, то сьогодні кількість орланів зросла до 150 пар. В деякі роки на території НПП «Білобережжя Святослава» зимує близько 300 особин, проте залишається на гніздування не більше двох-трьох пар. Спеціалісти парку провели моніторинг з використанням квадрокоптеру, дотримуючись необхідних заходів предостороги. Виявлено два гнізда та трьох пташенят, їх вік — близько 40 днів. Біля гнізд встановлена охоронна зона.