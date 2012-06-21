У селі Кінецьпіль Первомайського району ліквідовано розлив каналізаційних стоків, які потрапляли в річку Південний Буг. Повідомлення про скидання неочищених стічних вод у річку поблизу цього села було оприлюднено у фейсбуці. Для реагування на небезпечну ситуацію при облдержадміністрації створили комісію, яка оглянула каналізаційні мережі села, тимчасові очисні споруди і місця скидання стічних вод. Комісія підтвердила забруднення ґрунту стоками, які через переповнення тимчасових очисних споруд (трьох накопичувальних резервуарів) утворили котлован зі стічними водами. У разі змішування з джерельною водою ці стоки можуть перетікати в річку Південний Буг.
За підсумками роботи комісія надала рекомендації. Вона вимагає терміново повністю відкачати асенізаційними машинами стічні води, акумульовані в котловані біля тимчасових резервуарів-відстійників, вивезти на очисні споруди Первомайська. Слід у подальшому не допускати переливу стічних вод, забезпечити їх своєчасне відкачування і вивезення. Потрібно привести територію навколо тимчасових очисних споруд до належного санітарного стану. На сьогодні рекомендації комісії виконано, розлив стоків ліквідовано, заварено патрубки аварійного скиду, територію тимчасових очисних споруд прибрано.
Як повідомили в управлінні екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації, до накопичувачів стоки об’ємом 6—8 м³/добу надходять від чотирьох п’ятиповерхових будинків і дитячого садка. Їх слід регулярно відкачувати асенізаційними машинами і вивозити. Старі очисні споруди в селі Кінецьпіль на підставі рішення виконкому сільської ради демонтовано і засипано. Сільрада уклала договір на розроблення робочого проєкту «Будівництво каналізаційних локальних очисних споруд глибокої очистки закритого типу». Введення в дію нових очисних споруд заплановано на 2021 рік.