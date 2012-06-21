Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Сплеск захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 зафіксовано у працівників Південноукраїнської атомної електростанції, що в Миколаївській області. Так, лабораторні дослідження підтвердили захворювання у 12 співробітників станції, одна людина — з підозрою.
У лікарні Южноукраїнська зараз знаходяться п’ять хворих, до Миколаївської інфекційної лікарні переведено одного працівника. Всі вони потрапили до медичних закладів у тяжкому стані, з пневмоніями, наразі люди почуваються вже краще і скоро їх випишуть з лікарні. Амбулаторно лікуються сім осіб. Контактні особи, серед яких родичі, друзі та знайомі встановлені та обстежуються методом ПЛР-тестів. Всього встановлено 95 контактних осіб, яких відправлено на самоізоляцію.
Натомість спалах недуги не вплинув на роботу Південноукраїнської атомної станції. На підприємстві посилено протиепідемічні заходи для недопущення розповсюдження захворюваності серед персоналу. Серед працівників відділу атомних реакторів інфікованих не виявлено. Їх завчасно ізолювали. Ще з кінця березня персонал зобов’язали дотримуватися режиму перебування у масках, щоденно вимірювати температуру, в разі ГРВІ залишатися вдома. Частину працівників переведено на дистанційну форму роботи.