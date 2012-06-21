Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
У Миколаївській області, яка пізніше за інші регіони України перейшла поріг захворюваності на COVID-19, зафіксовано 103 випадки. Перші два випадки хворих на коронавірусну інфекцію виявли у селі Воронівка Вознесенського району 11 квітня. З підтверджених на сьогодні випадків 30 хворих — медичні працівники, які контактували з пацієнтами до виявлення у тих вірусу. Це найвищий показник в країні захворюваності серед лікарів.
Географія розповсюдження вірусу охоплює обласний центр, де виявлено 10 хворих, міста Первомайськ, Южноукраїнськ та Вознесенськ, Арбузинський, Вознесенський, Казанківський, Врадіївський райони. У Доманівському ж районі 46 хворих, що є найвищим показником в області.
Як пояснив заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Олександр Трайтлі, у Доманівському районі встановлено особу хворого, а епідеміологи дослідили коло його контактних осіб. З’ясувалос, що в районі 40 чоловік віком від 30 до 64 років є носіями хвороби. У цьому ж районі серед хворих 17 медичних працівників, які проходять самоізоляцію вдома.
Чиновник запевняє, що «у нас немає високих темпів поширення коронавірусу. Спалах був зафіксований лише в Доманівці через обстеження і виявлення контактних осіб. З 300 проведених тестів в області за останню добу, у нас лише чотири підтверджених результати».
Натомість медики Первомайського інфекційного шпиталю, який першим прийняв хворих на коронавірус з Доманівки, передбачають збільшення позитивних результатів на COVID-19.
Як пояснив головний лікар закладу Віктор Готка: «Чим більше робимо тестів, тим більше отримуємо позитивних результатів. Зараз ми почали активно тестувати і можемо побачити через тиждень-два картину зовсім іншу, ніж ту, що була до цього».
Аби інфекція не розповсюджувалася та не виходила за межі окремих населених пунктів, у деяких місцевостях встановлені блокпости. Перші КПП з’явилися навколо села Воронівка Вознесенського району, згодом у Доманівському районі, також перекрито на в’їзд та виїзд село Семенівка Арбузинського району.