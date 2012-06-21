Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам підприємств Миколаївської області становить майже 111 мільйонів гривень. На цей час найбільшими підприємствами-боржниками залишаються Державне підприємство «Миколаївський суднобудівний завод» (м. Миколаїв), за яким нараховується борг у 66 з половиною мільйонів перед 541 особою.
Також не виплатило зарплату своїм 1108-мом працівникам у сумі 18695,5 тисяч гривень ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан. ТОВ «Мостобудівельний загін №73» винне понад п’ять мільйонів гривень. Тут без зарплати залишається 251 особа. На Миколаївському облавтодорі заборгували три мільйони 800 тисяч гривень 620-ти працівникам. 595-ти особам, що працюють на ПАТ «Очаківський рибоконсервний комбінат», власники мають виплатити зарплату у сумі в два мільйони 164 тисячі гривень. Також в боржниках значаться Державне Південне виробничо-технічне підприємство, Державне підприємство «Український радіотехнічний інститут» та комунальне підприємство «Первомайський міськводоканал».