У місті Миколаєві та в області поки не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірусну інфекцію. Начальник управління охорони здоров’я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай вважає, що цей факт є відстрочкою, яку слід використати, щоби краще підготовитися до «зустрічі» з COVID-19.
За даними обласного центру лікування інфекційних хвороб поки є чотири пацієнти з міста Миколаєва з підозрою на коронавірус, які знаходяться на стаціонарному лікуванні. З них двоє очікують повторних аналізів, перші результати у них негативні. Ще двоє містян обстежені повторно, також очікуються результати аналізів.
Начальник управління охорони здоров’я поінформувала і про наявність в Миколаєві тестів на коронавірус. Так, минулого тижня місто отримало 1100 швидких тестів, які були пропорційно розподілені по всіх лікувальних установах. Також у Миколаєві створено сім бригад, які проводять забір матеріалів у пацієнтів вдома. Днями було здійснено забір матеріалу у пацієнтів, які контактували з хворим на коронавірус, який проходить лікування в Києві. Отримані негативні результати аналізів. «Ми робимо все можливе для того, щоб максимально підготувати наші медичні заклади до протидії коронавірусу», — зазначила Ірина Шамрай.