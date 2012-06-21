Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
Протягом двох тижнів група миколаївських дітей з обмеженими можливостями оздоровлювалася в таборі «Таврія», розташованому на узбережжі Чорного моря у м. Скадовськ. Завдяки фінансуванню з місцевого бюджету відпочити змогла 71 дитина віком від семи до 18 років. В оздоровчому закладі на них очікувало п’ятиразове харчування, купання у морі, а також музичні вечори, розваги, ігри та квести з цікавими завданнями.
Адміністрація закладу підготувала тематичну зміну з урахуванням всіх особливостей стану здоров’я та віку маленьких відпочивальників. Виховна робота в таборі поєднувала відпочинок, спорт та пізнавальну діяльність. Дітки приїхали в четверту зміну, яка мала тематичну назву «Літо в 3-D».
Найцікавішим виявився день самоврядування: вихователі мали змогу відпочити, а малеча створила свій «парламент» та самостійно організувала розклад дня. Дітлахи продемонстрували свою майстерність на конкурсі малюнка та скульптур з піску, а ввечері танцювальні таланти розкривали на дискотеці. Протягом зміни маленькі миколаївці відвідали дельфінарій «Акварель» та Скадовський краєзнавчий музей. Діти повернулися додому з позитивними враженнями та яскравими емоціями. На початок серпня послуги з оздоровлення та відпочинку у дитячих таборах Рибаківки, Очакова, Скадовська та Миколаєва отримали 1953 дитини, серед них: діти з багатодітних сімей, діти-сироти або позбавлені батьківського піклування, з сімей вимушено переселених осіб, з малозабезпечених сімей, діти учасників АТО, талановиті діти, відмінники навчання та ті, хто перебуває на диспансерному обліку з приводу здоров’я.